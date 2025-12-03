Scherzi a parte Gilles Rocca e Marina La Rosa le prime vittime
Gilles Rocca e Marina La Rosa sono state vittime di Scherzi a parte, il format è pronto a tornare con la conduzione di Max Giusti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Siamo su scherzi a parte? #JuveUdinese #juventus #var Vai su X
VAR - Vetro a rendere. Oasis · Champagne Supernova. A parte gli scherzi, cerchiamo sempre di informare la gente in merito al corretto servizio della birra in bottiglia … bicchiere pulito e passato sotto l’acqua fredda, flusso costante e continuo e servizio con ta - facebook.com Vai su Facebook
Scherzi A Parte, chi sono le prime vittime della nuova edizione - In queste ore sono state rivelate le prime vittime della nuova edizione di Scherzi A Parte, che andrà in onda su Canale 5 nel corso del 2026 con la conduzione di Max Giusti. Come scrive novella2000.it
Scherzi a Parte con Max Giusti: Tutto Quello che Devi Sapere sul Ritorno in TV! - Scherzi a Parte: Ritorno in TV nel 2026 con Max Giusti come Nuovo Conduttore Scherzi a Parte, il programma di intrattenimento icona della televisione italiana, fa il suo atteso ritorno nel 2026 con un ... notizie.it scrive
Scherzi a Parte: ecco le prime due vittime della nuova edizione! - Mediaset prepara il ritorno di Scherzi a Parte nel 2026 con Max Giusti alla conduzione e registrazioni già in corso tra grande riserbo. Scrive serial.everyeye.it
«Scherzi a parte» Le ex Iene attese al varco - Niente più gavettoni agli ospiti, meno goliardia ruspante e invece una comicità più griffata con autori cool come Makkox del Post che ... ilgiornale.it scrive