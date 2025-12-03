scherzi a parte 2026 rivelati i primi volti presi di mira dalle candid camera

Mediaset continua a puntare sull’effetto nostalgia. Dopo il rientro de La Ruota della Fortuna e le trattative avanzate per il ritorno di Ok, il Prezzo è Giusto, un altro storico titolo si prepara a tornare in onda dopo una lunga pausa. Scherzi a Parte, fermo da almeno tre anni, è pronto a rivedere la luce. La notizia è stata anticipata da Davide Maggio, che ha annunciato l’arrivo di una nuova edizione nel 2026 con alla guida Max Giusti, volto entrato da poco nella famiglia di Cologno Monzese. Max Giusti alla conduzione: registrazioni già iniziate. Secondo quanto rivelato, le registrazioni delle trappole ai personaggi famosi sono già in corso da un paio di mesi. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

