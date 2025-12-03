scherma un super weekend di coppa del mondo tutte le armi in pedana

Ritorna la Coppa del Mondo di scherma e sarà un fine settimana davvero ricchissimo, con tutte le armi impegnate ed in totale saranno ben 72 gli atleti azzurri in pedana, Il fioretto sarà protagonista in Asia, con le donne impegnate in Corea del Sud e gli uomini in Giappone. La sciabola volerà in Francia per il Grand Prix di Orleans, mentre la spada farà tappa in Canada per l’esordio stagionale a Vancouver. Il fioretto ha iniziato la stagione con il botto grazie alla vittoria individuale di Martina Favaretto e al trionfo delle fiorettiste nella prova a squadre. Anche con gli uomini sono arrivati ottimi risultati, con i podi di Guillaume Bianchi e Tommaso Martini e quello del quartetto nella prova a squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it

