Scherma super weekend di Coppa del Mondo | 72 azzurri in pedana tra Canada Francia Corea e Giappone
Dalla spada a Vancouver alla sciabola di Orleans, fino al fioretto femminile di Busan e maschile di Fukuoka: l’Italia schiera una squadra-monstre per il primo vero tour de force stagionale. È tutto pronto per uno dei weekend più intensi dell’intera stagione della scherma. Dal 4 al 7 dicembre, l’Italia sarà rappresentata da ben 72 atleti impegnati in quattro tappe di Coppa del Mondo tra America, Europa e Asia. Le spadiste e gli spadisti apriranno il loro cammino a Vancouver, la sciabola sarà protagonista nel prestigioso Grand Prix di Orleans, mentre il fioretto correrà su un doppio binario orientale: Busan per le donne, Fukuoka per gli uomini. 🔗 Leggi su Sportface.it
