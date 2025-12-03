Scherma paralimpica Bell’esordio per Chiacchera ai Tricolori
Alex Chiacchera, atleta con disabilità della Macerata Scherma, ha esordito a San Lazzaro di Savena ad una competizione nazionale di fioretto in carrozzina. Per Alex è stata un’esperienza molto emozionante, ha affrontato i più forti atleti paralimpici in una competizione accesa sul piano agonistico, ma ricca di solidarietà e incoraggiamento tra gli atleti. Nel primo incontro ha affrontato il campione mondiale Emanuele Lambertini, grande la differenza di esperienza, ma altrettanto grande la sportività del campione che si è prodigato in complimenti ed incoraggiamenti per il giovane avversario. Per la cronaca Alex dopo la fase a gironi è stato superato 15-12 dal torinese Maurizio Busano, mettendo in mostra qualità tecnica trasmessa dalla maestra Carola Cicconetti (nella foto con Alex Chiacchera). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
