Scenari sfondi e corpi diversi in cui mettere la faccia

Modificare la realtà inserendo il proprio viso sul corpo di una celebrità, su un manifesto pubblicitario o all'interno di una scena cinematografica è passato dall'essere un lavoro certosino di fotoritocco a un processo automatizzato di pochi secondi. Un tempo servivano maschere di livello complesse e ore di pazienza per correggere luci e ombre; oggi l'Intelligenza Artificiale ricalcola la geometria del volto e la applica in tempo reale. Seguendo la rotta di Navigaweb in questo settore in rapida evoluzione, abbiamo visot già come creare fotomontaggi con foto su scenari divertenti e sfondi famosi, poi anche come Invecchiare la propria faccia e creare video da foto del viso che si muove e parla. 🔗 Leggi su Navigaweb.net