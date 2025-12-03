Sulle Alpi Svizzere, un ventunenne impegnato in una discesa fuori pista ha provocato accidentalmente il distacco di una valanga dopo che lo strato di neve fresca ha improvvisamente ceduto sotto i suoi sci. La videocamera fissata al casco ha registrato in tempo reale il momento del collasso del pendio e la massa di neve che si stacca scendendo a valle. Nessuno è rimasto ferito, ma il ragazzo ammette che non avrebbe mai affrontato quella discesa se avesse immaginato il rischio (TikTok@savobahovski). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scena surreale: il freerider scatena una valanga, salvo per miracolo