Scena surreale | il freerider scatena una valanga salvo per miracolo

Gazzetta.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulle Alpi Svizzere, un ventunenne impegnato in una discesa fuori pista ha provocato accidentalmente il distacco di una valanga dopo che lo strato di neve fresca ha improvvisamente ceduto sotto i suoi sci. La videocamera fissata al casco ha registrato in tempo reale il momento del collasso del pendio e la massa di neve che si stacca scendendo a valle. Nessuno è rimasto ferito, ma il ragazzo ammette che non avrebbe mai affrontato quella discesa se avesse immaginato il rischio (TikTok@savobahovski). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

