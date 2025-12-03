Scatarzi | Contro di noi si è scomodato il gotha della sinistra al caviale Ci saremo ai lettori non serve la badante

“Mi aspettavo una certa reazione, vista la nostra posizione difforme e non allineata al pensiero dominante, ma non così”. Marco Scatarzi, direttore di Passaggio al Bosco Edizioni, la casa editrice fiorentina finita nel mirino di una certa intellighenzia progressista che ne ha chiesto il bando dalla fiera libraria “Più libri più liberi” in programma a Roma dal 4 all’8 dicembre, fa il punto sulla vicenda. Per la cronaca la partita è stata chiusa definitivamente dall’Associazione italiana editori: la casa editrice ispirata a Junger sarà presente con il suo stand. Come ci si sente a essere censurati dai maitre à penser del pensiero unico? Mi aspettavo qualcosa, ma non pensavo che la nostra presenza fosse così importante da chiamare a raccolta il gotha della sinistra italiana al caviale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

