Scassinatori in azione nella notte nella sede Avis di San Sisto

Perugiatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ufficio messo a soqquadro, cassetti divelti e armadi svuotati, ma alla fine nulla di valore è stato portato via. È lo scenario che ha trovato il personale dell’Avis comunale nella sede di San Sisto.I ladri hanno fatto irruzione nella notte, forzando probabilmente la porta d’ingresso. Una volta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Scassinatori Azione Notte Sede