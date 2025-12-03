Scappano all' alt e buttano la cocaina dal finestrino | arrestati
Dopo un rocambolesco inseguimento, un'auto della guardia di finanza ha speronato quella di due persone scappate all'alt e le ha arrestate. È successo giovedì scorso, 27 novembre, poco prima delle 19 a Cervignano: a riportare la notizia è Telefriuli.I due occupanti dell'auto in fuga, un cittadino. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
