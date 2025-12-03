Scandalo a Pesaro per il Pavarotti on ice la statua del tenore inglobata in una pista di pattinaggio Nicoletta Mantovani | Irrispettoso

Una statua di bronzo dedicata a Luciano Pavarotti, inaugurata nell’aprile 2024 nella città marchigiana di Pesaro, è finita al centro di una controversia nazionale dopo che una pista di pattinaggio natalizia è stata costruita attorno al monumento, lasciando il celebre tenore immerso nel ghiaccio fino alle ginocchia. La statua a grandezza naturale raffigura Pavarotti in frac, con il suo iconico fazzoletto bianco in mano, simbolo riconosciuto in tutto il mondo. L’opera era stata inaugurata con una cerimonia ufficiale alla presenza di Nicoletta Mantovani, vedova del cantante, e di Alice, la figlia della coppia. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Scandalo a Pesaro per il “Pavarotti on ice”, la statua del tenore inglobata in una pista di pattinaggio. Nicoletta Mantovani: “Irrispettoso”

