Scandali e lobby il Pd imbarazza l’Italia in Europa Dopo il fermo di Mogherini oggi si decide su Moretti e Gualmini
Federica Mogherini, ma non solo. Dopo l’arresto di ieri dell’Alta Rappresentante dell’Ue e attuale direttrice del Collegio d’Europa, nel corso dell’operazione effettuata dalla polizia belga, su richiesta della Procura europea antifrode (Eppo) di Bruxelles, per sospetta frode ai danni dell’Ue relativa ad una gara d’appalto indetta dal Servizio europeo per l’azione esterna (Seae), oggi si decide, in sede politica, del destino di altre due europarlamentari del Pd coinvolte nello scandal della lobby “Qatar”. La Commissione Juri a Strasburgo oggi voterà per revocare l’immunità ad Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini: la vicenda è quella relativa al Qatargate, esploso nel dicembre del 2022 con gli arresti dell’ex europarlamentare Pd Pier Antonio Panzeri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Gli scandali che l'hanno travolta negli ultimi mesi hanno portato a un boicottaggio di massa. Ecco cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook