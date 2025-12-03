Scambio sul fronte sicurezza | a Legnano i cani due volte al mese in cambio di un agente da inviare in procura per conto di Gallarate

Legnano, 3 dicembre 2025 – È la disponibilità di un nucleo cinofilo per due volte al mese, richiesta che era approdata anche nell’aula consigliare di Palazzo Malinverni, l’ultimo tassello che l’Amministrazione comunale ha deciso di aggiungere al mosaico del sistema di controllo del territorio. Dal 2026, infatti, il nucleo cinofilo del Comune di Gallarate sarà attivo sul territorio di Legnano per una media di due servizi mensili. Il risultato è frutto di un accordo fra i Comuni basato sullo scambio di servizi: Legnano provvederà, infatti, alla luce del Protocollo di collaborazione fra la Procura di Busto Arsizio e i due Comuni (all’interno del quale questi ultimi mettono da alcuni anni a disposizione volontariamente della Procura alcune ore di agenti di Polizia locale) a sostituire con un proprio agente il personale della Polizia locale di Gallarate che dovrebbe essere impegnato in Procura per due giorni alla settimana, equivalenti a 12 ore lavorative; in cambio Gallarate fornirà agenti e l’unità cinofila. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

