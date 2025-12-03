Scacchi | famiglia Brunello sugli scudi ai Campionati Italiani 2025
In archivio anche un ulteriore blocco di 15 partite ai Campionati Italiani di scacchi che si stanno svolgendo a Spilimbergo. Ritornano in scena gli Assoluti con il sesto turno, proseguono con il quarto tanto il femminile quanto l’Under 20. Della giornata di riposo toccata in sorte a Francesco Bettalli approfitta Sabino Brunello, che batte Carlos Garcia Palermo e compie l’aggancio a quota 4. Subito in grande pressione in uscita dall’apertura, la Difesa Francese, Brunello prima mette in atto un attacco sul lato di Re principalmente con la Donna, poi entra in un finale di Donna e Torre con un pedone in più, ma soprattutto con i suoi due pezzi pesanti liberi di scorrazzare per la scacchiera. 🔗 Leggi su Oasport.it
