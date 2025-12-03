Sbandati spaccio e caos Il condominio ingaggia la vigilanza privata | Decisione inevitabile

Prato, 3 dicembre 2025 – A mali estremi, estremi rimedi. Anche se si tratta di vedere le spese condominiali schizzare verso l’alto. Gli inquilini dell’immenso condominio San Marco, che tocca viale Vittorio Veneto, via Giotto, l’area delle Poste e del superstore cinese, e che comprende anche l’immenso parcheggio sotterraneo, si organizzano: hanno deliberato infatti, nella riunione di lunedì, che dal prossimo anno lo stabile sarà sorvegliato da vigilanza privata. Sette giorni su sette. E 24 ore su 24. “Un servizio che ormai riteniamo indispensabile – racconta Ugo La Torre, titolare del bar Capecchi, locale incastonato appunto nel condominio in questione – Stimiamo che la vigilanza ci costerà complessivamente più di 20mila euro al mese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sbandati, spaccio e caos. Il condominio ingaggia la vigilanza privata: “Decisione inevitabile”

