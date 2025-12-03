Savino Del Bene c’è la Champions in Francia prima di volare al mondiale per club

FIRENZE – La Savino Del Bene inaugura un periodo ricco di appuntamenti internazionali: prima di volare in Brasile, dove dal 9 dicembre ha in programma le gare del mondiale per club, la Savino Del Bene Volley dovrà affrontare le francesi del Volero Le Cannet la seconda partita della Pool A di Cev Champions League. La sfida, in programma oggi (3 dicembre) andrà in scena in Francia alla palestra Le Cannet – Big Hall, con inizio alle 20. Nessuna giocatrice della Savino Del Bene Volley ha indossato in passato la maglia del Volero Le Cannet. Allo stesso modo nella formazione francese non ci sono ex giocatrici della Savino Del Bene Volley. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it