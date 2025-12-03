Sasso attacca la sinistra | Schlein ricordata solo per i balli al gay pride
L’affondo di Rossano Sasso, relatore del ddl Valditara approdato oggi alla Camera, accende lo scontro politico. Il deputato della Lega ha rivolto un duro attacco alla segretaria del Pd Elly Schlein, evocando i suoi «balletti nei carri dei gay pride » e accusandola di diffondere «fandonie» sul contenuto del provvedimento. Secondo Sasso, l’opposizione mente quando sostiene che la destra voglia impedire l’educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Il leghista ha rilanciato sul punto centrale del disegno di legge: «Nessuno vieta l’educazione affettiva. Siamo favorevoli a insegnare empatia, rispetto e relazioni sane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
