sarteano sos furti e raggiri carabinieri in cattedra

"Ad oggi esiste un problema ed il mio compito è quello di valutare la situazione e risolverla". Con queste parole il sindaco Francesco Landi ha aperto ieri l’incontro dedicato alla prevenzione di furti e truffe, che si è tenuto al Circolo Arci di Sarteano, al fianco dei carabinieri e della polizia municipale. Sarteano fa quadrato dopo che nel comune si sono verificati tentativi di raggiri e, appunto, furti. Tante le persone presenti. Compreso chi è già rimasto vittima della classica truffa telefonica: i malviventi chiamano al numero fisso sostenendo che la vettura del destinatario è stata coinvolta in una rapina; presentandosi a casa con un tesserino falso spacciandosi per carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

