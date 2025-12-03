L a forza di una donna viaggia a tutta velocità. Anche oggi e domani, mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre, su Canale 5 sono due appuntamenti quotidiani: alle 16.00 e alle 18.30. Dopo le ultime puntate, tra tentativi di fuga nella notte, confronti amari e verità che stanno venendo a galla una dopo l’altra, la storia entra in una nuova fase in cui nessuno sembra più davvero al sicuro. E non è un caso che Bahar faccia di tutto per andare via dalla casa di montagna. Che ormai vive come una prigione. Cosa vedere su Netflix a dicembre 2025: la guida completa alle migliori proposte X Leggi anche › P?r?l tenta il suicidio nelle nuove puntate di “La forza di una donna” (da oggi due al giorno) La forza di una donna, anticipazioni puntate 3 e 4 dicembre, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sarp è costretto ad ammettere che non ha un piano mentre a Istanbul Hatice trova il regalo che Suat aveva fatto a ?irin