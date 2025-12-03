Sarno Sirica FdI chiede un nuovo piano per la toponomastica
Il consigliere comunale e coordinatore di Fratelli d’Italia, Enrico Sirica, ha sollecitato l'amministrazione comunale a intervenire con urgenza sulla gestione della toponomastica cittadina. L'esponente dell'opposizione denuncia gravi disagi per residenti, attività commerciali e servizi di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
