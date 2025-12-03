Sarno Sirica FdI chiede un nuovo piano per la toponomastica

Salernotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere comunale e coordinatore di Fratelli d’Italia, Enrico Sirica, ha sollecitato l'amministrazione comunale a intervenire con urgenza sulla gestione della toponomastica cittadina. L'esponente dell'opposizione denuncia gravi disagi per residenti, attività commerciali e servizi di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

sarno sirica fdi chiedeSarno, Sirica (FdI) chiede un nuovo piano per la toponomastica - Il consigliere denuncia rischi per i mezzi di soccorso a causa dei numeri civici mancanti e della segnaletica obsoleta ... Secondo salernotoday.it

sarno sirica fdi chiedeSarno, Sirica (Fdi) chiede fondi in bilancio per riqualificare via Falcinai - L'esponente di Fratelli d'Italia sollecita l'amministrazione a pianificare investimenti pubblici mirati all'abbattimento delle barriere che ostacolano l'inclusione sociale e la sicurezza stradale ... Riporta salernotoday.it

Il Comune di Sarno rischia il default e chiede aiuto allo Stato: dovrà risarcire le vittime dell’alluvione - Il Comune di Sarno dovrà versare oltre 50milioni di euro come risarcimento alle vittime della frana che devastò l'area nel 1998 causando solo nella cittadina del Salernitano 137 morti; lo ha stabilito ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sarno Sirica Fdi Chiede