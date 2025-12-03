Sarah Paulson onorata con la stella sulla Hollywood Walk of Fame | Un sogno che si avvera

La star della serie antologica American Horror Story ha ricevuto il prestigioso riconoscimento, festeggiato al fianco di amici e colleghi. Sarah Paulson è stata onorata con la stella numero 2829 sulla Hollywood Walk of Fame nel corso di una cerimonia che si è svolta ieri a Los Angeles, tra fan, colleghi e amici. I rappresentanti della Hollywood Chamber of Commerce hanno consegnato l'attrice l'onorificenza nella categoria Televisione, in riconoscimento al suo contributo nell'industria dell'intrattenimento. L'ispirazione di Pretty Woman per Sarah Paulson Nel discorso di ringraziamento, rivolta alla folla presente, Sarah Paulson ha ricordato di aver deciso di intraprendere questa carriera dopo aver visto la commedia romantica Pretty Woman. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sarah Paulson onorata con la stella sulla Hollywood Walk of Fame: "Un sogno che si avvera"

