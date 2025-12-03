Sarà un inverno caldo e con poca neve | cosa ci aspetta secondo Arpa

Sarà un inverno caldo e con precipitazioni concentrate perlopiù nei mesi di dicembre e gennaio, almeno secondo i meteorologi, quello di quest'anno in Piemonte.A rivelarlo sono le previsioni stagionali elaborate da Arpa, che fa il punto sul tempo previsto per i prossimi mesi nella nostra regione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

L’inverno più caldo: anche in Lucchesia da 90 anni le temperature non erano così alte - Per ora è al secondo posto dopo quello 2014, con una media di 9,3 gradi. lanazione.it scrive

Inverno senza neve, mai così poca. “In un anno si è dimezzata” - Gli scivoloni sui marciapiedi, il passaparola sulle scuole chiuse e le schiene ghiacciate per montare le catene. Scrive repubblica.it

L'inverno più caldo degli ultimi 20 anni in Liguria - L'inverno appena concluso è stato il più caldo degli ultimi 20 anni in Liguria con una temperatura media di quasi 8 gradi, due sopra al valore climatologico della media invernale pari a 6 gradi. Da ansa.it

L’inverno più caldo dal 1800: l’esperto: “Ecco cosa è successo” - Cesena, 9 marzo 2024 – Avvolti in una calda sciarpa colorata, il capo coperto da un morbido berretto e le mani che spariscono dentro guanti di lana. Secondo ilrestodelcarlino.it

Inverno meno caldo di quel che si temeva - Da 21 mesi consecutivi la temperatura era sempre al di sopra della media, cosa mai avvenuta negli ultimi 175 anni "Il carattere distintivo dei nostri inverni è una lunga e irregolare alternativa di ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

È l’inverno più caldo di sempre: quasi scomparso il sottozero - Un abbigliamento meno pesante, sciarpe e guanti chiusi nell’armadio, termometri che sembrano aver dimenticato il trattino davanti ai numeri per segnare i gradi al di sotto dello zero. Lo riporta ecodibergamo.it