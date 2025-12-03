Sapete che lei… Conte la bomba su Giorgia Meloni | lo dice così

In un clima politico sempre più incandescente, le parole di Giuseppe Conte a DiMartedì hanno scatenato un vero e proprio terremoto, trasformando un invito mancato in un attacco frontale alla Presidente del Consiglio. L’ex premier, con la sua calma apparente ma una determinazione d’acciaio, ha riaperto la ferita di Atreju, l’evento della destra dove Giorgia Meloni aveva lanciato l’invito a lui ed Elly Schlein per un dibattito a tre. Secondo Conte, quell’occasione persa avrebbe potuto essere un momento di pura verità politica, di trasparenza che oggi, a suo dire, manca disperatamente. Ricordando i fatti, ha ribadito: «Io le posso dire che abbiamo perso l’occasione, io ho dato la disponibilità». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Sapete che lei…”. Conte, la bomba su Giorgia Meloni: lo dice così

