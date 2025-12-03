Sapere di non essere soli cambia tutto | la diagnosi di SLA per Davide e il supporto trovato nei centri NeMo

Davide Rafanelli, paziente affetto da SLA, consigliere Nazionale AISLA e membro del consiglio direttivo dei centri clinici NeMo, ha raccontato a Fanpage.it l'impatto dei centri sulla sua vita e di tanti pazienti. Il fondatore, Alberto Fontana, il 2 dicembre ha ricevuto un riconoscimento internazionale che premia l'impegno concreto nella cura delle persone con SLAMND. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Dalla Croazia: l’Inter ha già fatto sapere di essere interessata a Branimir Mlacic, ma non è l’unica sulle tracce del giovane difensore. Anche il Marsiglia si è inserito nella corsa, arrivando a pareggiare l’interesse dei nerazzurri e presentando un’offerta da 6 mili - facebook.com Vai su Facebook

“Sapere di non essere soli cambia tutto”: la diagnosi di SLA per Davide e il supporto trovato nei centri NeMo - Davide Rafanelli, paziente affetto da SLA, consigliere Nazionale AISLA e membro del consiglio direttivo dei centri clinici NeMo, ha raccontato a Fanpage ... Da fanpage.it