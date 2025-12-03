Sant’Agnello presentazione del progetto di ampliamento del cimitero comunale

Tempo di lettura: < 1 minuto Venerdì 5 dicembre alle ore 11:00 presso la Sala Consiliare del Comune di SantAgnello verrà presentato il progetto di ampliamento del cimitero comunale. Il Sindaco  Antonino Coppola, l’Assessore ai Servizi Cimiteriali  Corrado Fattorusso, insieme agli Uffici comunali e al progettista, l’Architetto  Livio Balsamo, illustreranno, con slide digitali e plastici, i lavori approvati e l’operazione autofinanziata. «Il progetto dei nuovi loculi comunali, atteso da anni, è stato ampliato rispetto all’originale per quanto riguarda la cappella madre, la cappella nuova, i nicchiai vecchi e le nuove sistemazioni dei nicchiai, in ragione del cospicuo numero di domande ricevute dagli utenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

