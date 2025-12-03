Santa Maria Capua Vetere assolto amministratore imputato per indebita compensazione

Avellinotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha chiuso ieri una vicenda durata anni, dichiarando l’assoluzione con formula piena di un 51enne imputato per indebita compensazione. A condurre il processo è stato il giudice monocratico. L’uomo era difeso dall’avvocato Odilia D’Amelio, del foro di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

