Santa Lucia arriva a Bergamo | 4 itinerari e un Luna Park delle Meraviglie

Bergamo si prepara a celebrare una delle sue tradizioni più belle, con un ricco palinsesto di eventi che dal 6 al 14 dicembre accompagneranno bambini e famiglie nell’attesa di Santa Lucia. Un programma ricco, realizzato grazie alla collaborazione dell’ assessorato alla cultura con altre realtà del territorio, che hanno lavorato per proporre ai più piccoli interessanti avventure, tra natura, scienza, arte letture e spettacoli. “Le realtà culturali cittadine contribuiscono in modo rilevante alla valorizzazione della ricorrenza, mostrando una volta di più ricchezza e vivacità creativa della nostra città- spiega Sergio Gandi, Assessore alla Cultura-. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondisci con queste news

Maestra Mile. Melodic Melodies · Update Playgrounds. #maestraofistragram #teacherisarainbow #insegnantitaliani #insegnarechepassione #schoolliffe #santalucia - facebook.com Vai su Facebook

Santa Lucia arriva a Bergamo, tutte le iniziative in programma - Dal 6 al 14 dicembre, 4 itinerari tematici, in diversi quartieri e luoghi della città, con iniziative dedicate ai più piccoli. Scrive ecodibergamo.it

Santa Lucia a Bergamo, tutte le iniziative in città: dal kit per l'asinello alla letterina a Palazzo Moroni, fino al luna park delle meraviglie - Dal 6 al 14 dicembre, quattro itinerari ( musei e Orto Botanico, teatro, cinema, città) per i piccoli e le loro famiglie ... Secondo bergamo.corriere.it

Tre milioni per un nuovo hotel in S. Lucia a Bergamo - Il progetto è della Fondazione Istituti Educativi e verrà realizzato nel quartiere della città. Riporta ecodibergamo.it

Mercatini Natale Bergamo 2025 in città e provincia, con Santa Lucia, alberi e concerti. Lovere è «Borgo di luce». Partono anche Sarnico e ChorusLife - È iniziato il conto alla rovescia per il Natale 2025 e sono davvero tante le iniziative per bambini e adulti (anche per Santa Lucia) pronte fra Bergamo e tutta la provincia. Come scrive bergamo.corriere.it

“Cara Santa Lucia…” aiuta i bambini orfani di Gaza - Domenica 14 dicembre alle 16 alla chiesa dell'Adorazione delle Suore Sacramentine si terrà la 14esima edizione del reading- Come scrive bergamonews.it

“Tra le storie di Santa Lucia” allo Spazio Caverna - Una narrazione di leggende: quella di Santa Lucia, che raccontano le tradizioni, le usanze, le vicende storiche. Come scrive bergamonews.it