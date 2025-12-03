Santa Claus Bus all' Esp | due pomeriggi con Babbo Natale e i suoi elfi
Il Natale è pronto a brillare al centro commerciale Esp di Ravenna con l’arrivo del Santa Claus Bus. Venerdì 5 dicembre dalle 15 alle 19 e sabato 6 dicembre dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19, i più piccoli saliranno sul bus più magico dell’anno e conoscere Babbo Natale insieme ai suoi simpatici. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
