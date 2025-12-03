Soap si ritira da Sanremo Giovani, cosa ha scritto sui social in merito alla sua decisione. Soap era riuscita a passare il turno nelle precedenti puntate di Sanremo Giovani conquistando un posto in semifinale, ieri sera però Gianluca Gazzoli ha fatto sapere che ha deciso di ritirarsi per motivi personali. Storia Ig di Soap (Screen Ig stories @chenesoap) Il conduttore non ha rivelato altri dettagli, la giovane cantante però ha fatto chiarezza sui social con un lungo sfogo. Sul suo profilo Instagram ha svelato: “Parto con il presupposto che a me non interessa nulla di ciò che viene detto in negativo sulla mia musica a meno che non siano critiche costruttive, che ascolto molto volentieri. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Sanremo Giovani, Soap si è ritirata: “Dinamiche tossiche”, lo sfogo social