Sanremo Giovani Principe Seltsam e Senza Cri passano il turno Soap si ritira semifinale a 11

(Adnkronos) – Si è chiusa la fase preliminare di Sanremo Giovani, il percorso a tappe che porterà quattro Nuove Proposte sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2026. Con il quarto e ultimo appuntamento trasmesso martedì 2 dicembre su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, condotto da Gianluca Gazzoli, si è completato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sanremo Giovani, Principe, Seltsam e Senza Cri passano il turno. Soap si ritira, semifinale a 11

