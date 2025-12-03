SANREMO GIOVANI | GIANLUCA GAZZOLI SFIORA IL 7% IN SECONDA SERATA

Continuano i picchi da record per Sanremo Giovani, il talent Show in seconda serata su Rai2, condotto da Gianluca Gazzoli. Anche la puntata di ieri ha registrato ottimi ascolti: sfiorato il 7%, con esattamente il 6,61% e 348.000 spettatori nonostante la messa in onda in seconda serata. Gianluca Gazzoli si conferma uno dei nuovi volti su cui il servizio pubblico può e deve investire nel prossimo futuro. Appuntamento a martedì 9 dicembre, sempre in seconda serata su rai2, con la semifinale di Sanremo Giovani. L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - SANREMO GIOVANI: GIANLUCA GAZZOLI SFIORA IL 7% IN SECONDA SERATA

