Sanremo Giovani è giallo su Soap la nuova scommessa di Caterina Caselli che si ritira Spunta un post polemico La commissione | Nessuna sostituzione

3 dic 2025

Colpo di scena durante la puntata di Sanremo Giovani del 2 dicembre. Il conduttore Gianluca Gazzoli ha annunciato che Soap non continuerà il percorso e quindi non sarà presente alla Semifinale del 9. A seguito del ritiro della cantante Soap da “Sanremo Giovani”, la Rai e la Direzione Artistica del Festival informano che non sarà ripescato nessuno degli artisti esclusi: si procederà alla selezione dei sei finalisti dagli undici che hanno superato la prima fase e che parteciperanno alla Semifinale. La giovane cantautrice, scommessa della Sugar di Caterina Caselli, aveva battuto i Disco Club Paradiso con il brano “Buona Vita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

