Sanremo Giovani è giallo su Soap la nuova scommessa di Caterina Caselli che si ritira Spunta un post polemico La commissione | Nessuna sostituzione

Colpo di scena durante la puntata di Sanremo Giovani del 2 dicembre. Il conduttore Gianluca Gazzoli ha annunciato che Soap non continuerà il percorso e quindi non sarà presente alla Semifinale del 9. A seguito del ritiro della cantante Soap da “Sanremo Giovani”, la Rai e la Direzione Artistica del Festival informano che non sarà ripescato nessuno degli artisti esclusi: si procederà alla selezione dei sei finalisti dagli undici che hanno superato la prima fase e che parteciperanno alla Semifinale. La giovane cantautrice, scommessa della Sugar di Caterina Caselli, aveva battuto i Disco Club Paradiso con il brano “Buona Vita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sanremo Giovani, è giallo su Soap (la nuova scommessa di Caterina Caselli) che si ritira. Spunta un post polemico. La commissione: “Nessuna sostituzione”

Altre letture consigliate

Con Principe passano il turno Seltsam e Senza CRI. Soap rinuncia - a sorpresa - a proseguire l'avventura "Sanremo Giovani". A questo punto saranno 11 gli artisti che si sfideranno il 9 dicembre, sempre su Rai 2, per conquistare i 6 posti disponibili per la finali - facebook.com Vai su Facebook

La quarta puntata di #SanremoGiovani subito dopo #Belve! Vai su X

Sanremo Giovani, chi si sfida nella prima puntata dell’11 novembre - Carlo Conti e Gianluca Gazzoli si preparano ad accogliere i giovani artisti selezionati: cantanti pronti a sfidarsi davanti alla Commissione ... Secondo dilei.it

Al via Sanremo Giovani, Conti lavora su Big, "almeno 28" - Da martedì prende il via Sanremo Giovani, il talent che porterà due giovani artisti sui 24 selezionatti (più 2 da Area Sanremo) sul palco ... Come scrive ansa.it

Selezionati i 24 cantanti di “Sanremo Giovani 2025”: chi sono e quando inizia il talent su Rai 2 - Dopo le audizioni nella giornata di ieri, sono stati annunciati oggi i 24 artisti selezionati per Sanremo Giovani 2025. Come scrive iodonna.it

Sanremo Giovani, il regolamento della prossima edizione - it, è aperto a giovani artisti che, al 1° gennaio 2026, avranno tra i 16 e i 29 anni. Da iodonna.it

Sanremo Giovani 2025, online il regolamento - Carlo Conti, conduttore e Direttore Artistico del Festival di Sanremo, ha dichiarato: “Sono molto affezionato a questo format perché, negli anni, ha costituito un trampolino importante per la carriera ... Come scrive tg24.sky.it

Sanremo Giovani, chi si sfida nella seconda puntata: orario e dove vederlo - Dopo la prima eliminatoria, torna l’appuntamento con Sanremo Giovani, il talent musicale in cui gli artisti si contendono il biglietto d’oro per accedere al Festival ... Si legge su dilei.it