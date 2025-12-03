Sanremo Giovani cosa è successo | chi sono i vincitori della quarta puntata

Sanremo Giovani è arrivato alla quarta e ultima puntata di selezioni per la semifinale. Anche martedì 2 dicembre Gianluca Gazzoli ha guidato una serata che ha visto 6 concorrenti sfidarsi in tre duelli diretti per conquistare un posto verso la vittoria. Sul palco, questa volta, si sono affrontati Eyeline, Occhi, Jeson, Principe, Seltsam e Senza CRI. Ecco com’è andata. “Sanremo Giovani”, cosa è successo nella quarta serata. Martedì 2 dicembre Gianluca Gazzoli è tornato nella Sala A di via Asiago, a Roma, per condurre la quarta puntata di Sanremo Giovani: l’ultimo step di una selezione serratissima per provare a rientrare tra i semifinalisti e salire sul palco del Teatro Ariston come concorrente delle Nuove Proposte. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sanremo Giovani, cosa è successo: chi sono i vincitori della quarta puntata

