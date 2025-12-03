Senza Cri continua la sua ascesa nel panorama musicale italiano conquistando un prestigioso traguardo: la semifinale di Sanremo Giovani. La giovane artista, ex allieva di Amici, ha colpito la commissione con “Spiagge”, un brano che unisce sensibilità contemporanea e una forte identità autoriale. Senza Cri ha offerto una performance ricca di emozione e presenza scenica. Ora l’attesa è per la prossima fase del percorso in cui Senza Cri dovrà confermare quanto mostrato finora. Sicuramente, quale che sia l’esito, ha dimostrato di avere una voce capace di arrivare lontano. Sanremo Giovani 2025, intervista esclusiva a Senza Cri. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Sanremo Giovani 2025, intervista esclusiva a Senza Cri: “Il mio obiettivo è divertirmi. Maria De Filippi mi ha consigliato di nascondermi e di tirare fuori la voce. Con Antonia nessuna competizione”