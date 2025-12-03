Sanremo Giovani 2025 intervista esclusiva a Senza Cri | Il mio obiettivo è divertirmi Maria De Filippi mi ha consigliato di nascondermi e di tirare fuori la voce Con Antonia nessuna competizione

Superguidatv.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Senza Cri continua la sua ascesa nel panorama musicale italiano conquistando un prestigioso traguardo: la semifinale di Sanremo Giovani. La giovane artista, ex allieva di Amici, ha colpito la commissione con “Spiagge”, un brano che unisce sensibilità contemporanea e una forte identità autoriale. Senza Cri ha offerto una performance ricca di emozione e presenza scenica. Ora l’attesa è per la prossima fase del percorso in cui Senza Cri dovrà confermare quanto mostrato finora. Sicuramente, quale che sia l’esito, ha dimostrato di avere una voce capace di arrivare lontano. Sanremo Giovani 2025, intervista esclusiva a Senza Cri. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

sanremo giovani 2025 intervista esclusiva a senza cri il mio obiettivo 232 divertirmi maria de filippi mi ha consigliato di nascondermi e di tirare fuori la voce con antonia nessuna competizione

© Superguidatv.it - Sanremo Giovani 2025, intervista esclusiva a Senza Cri: “Il mio obiettivo è divertirmi. Maria De Filippi mi ha consigliato di nascondermi e di tirare fuori la voce. Con Antonia nessuna competizione”

Scopri altri approfondimenti

sanremo giovani 2025 intervistaOcchi: “A Sanremo Giovani inizio davvero a esistere. Non voglio correre, un passo alla volta. La mia forza? Restare genuino, sempre” – Intervista Video - Occhi, alias Andrea Occhipinti, si racconta alla vigilia del debutto a A Sanremo Giovani 2025 con il brano "Ullallà" ... Si legge su superguidatv.it

sanremo giovani 2025 intervistaSanremo giovani, 11 semifinalisti e il ritiro choc di Soap: i nomi e il messaggio polemico - Da 12 si passa a 11 cantanti in gara il prossimo 9 dicembre, a causa del ritiro dell'artista per motivi personali: cosa è successo. Lo riporta libero.it

sanremo giovani 2025 intervistaIntervista a Principe – Sanremo Giovani 2025 - Principe a Sanremo Giovani con Mon Amour e la bellezza delle cose semplici: "La leggerezza è rivoluzione. Lo riporta superguidatv.it

sanremo giovani 2025 intervistaChi sono tutti i semifinalisti di “Sanremo Giovani 2025”? - Grande colpo di scena con l’appuntamento di oggi: Sumru spara senza esitazione Halil. Come scrive alfemminile.com

sanremo giovani 2025 intervistaChi è Principe con Mon Amour a Sanremo Giovani 2025/ “Abbiamo tutti bisogno di leggerezza” - Tutto su Principe, chi è il giovane cantante che partecipa a Sanremo Giovani 2025 con il brano Mon Amour ... ilsussidiario.net scrive

sanremo giovani 2025 intervistaChi è Occhi con Ullallà a Sanremo Giovani 2025/ “Canto i problemi della mia generazione” - Occhi sbarca a Sanremo Giovani 2025 con Ullalà: chi è il giovane cantante che mira a rielaborare gli schemi del cantautorato moderno ... Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Sanremo Giovani 2025 Intervista