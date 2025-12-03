Sanremo Giovani 2025 intervista esclusiva a Senza Cri | Il mio obiettivo è divertirmi Maria De Filippi mi ha consigliato di nascondermi e di tirare fuori la voce Con Antonia nessuna competizione
Senza Cri continua la sua ascesa nel panorama musicale italiano conquistando un prestigioso traguardo: la semifinale di Sanremo Giovani. La giovane artista, ex allieva di Amici, ha colpito la commissione con “Spiagge”, un brano che unisce sensibilità contemporanea e una forte identità autoriale. Senza Cri ha offerto una performance ricca di emozione e presenza scenica. Ora l’attesa è per la prossima fase del percorso in cui Senza Cri dovrà confermare quanto mostrato finora. Sicuramente, quale che sia l’esito, ha dimostrato di avere una voce capace di arrivare lontano. Sanremo Giovani 2025, intervista esclusiva a Senza Cri. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Scopri altri approfondimenti
Sanremo Giovani 2025 entra nel vivo. Ecco i nomi dei 12 ragazzi che hanno passato il primo turno Principe Seltsam Senza Cri Angelica Bove La messa Antonia Cmqmartina Nicolò Filippucci Soap Caro Wow Petit Welo - facebook.com Vai su Facebook
La quarta puntata di #SanremoGiovani subito dopo #Belve! Vai su X
Occhi: “A Sanremo Giovani inizio davvero a esistere. Non voglio correre, un passo alla volta. La mia forza? Restare genuino, sempre” – Intervista Video - Occhi, alias Andrea Occhipinti, si racconta alla vigilia del debutto a A Sanremo Giovani 2025 con il brano "Ullallà" ... Si legge su superguidatv.it
Sanremo giovani, 11 semifinalisti e il ritiro choc di Soap: i nomi e il messaggio polemico - Da 12 si passa a 11 cantanti in gara il prossimo 9 dicembre, a causa del ritiro dell'artista per motivi personali: cosa è successo. Lo riporta libero.it
Intervista a Principe – Sanremo Giovani 2025 - Principe a Sanremo Giovani con Mon Amour e la bellezza delle cose semplici: "La leggerezza è rivoluzione. Lo riporta superguidatv.it
Chi sono tutti i semifinalisti di “Sanremo Giovani 2025”? - Grande colpo di scena con l’appuntamento di oggi: Sumru spara senza esitazione Halil. Come scrive alfemminile.com
Chi è Principe con Mon Amour a Sanremo Giovani 2025/ “Abbiamo tutti bisogno di leggerezza” - Tutto su Principe, chi è il giovane cantante che partecipa a Sanremo Giovani 2025 con il brano Mon Amour ... ilsussidiario.net scrive
Chi è Occhi con Ullallà a Sanremo Giovani 2025/ “Canto i problemi della mia generazione” - Occhi sbarca a Sanremo Giovani 2025 con Ullalà: chi è il giovane cantante che mira a rielaborare gli schemi del cantautorato moderno ... Come scrive ilsussidiario.net