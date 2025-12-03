Sanremo Giovani 2025 gli ultimi tre semifinalisti

Con la quarta seconda serata si completa la lista dei semifinalisti di Sanremo Giovani 2025, chi si contende i due posti liberi per l’Ariston. Con la quarta e ultima seconda serata su Rai2, si sono concluse le eliminatorie di Sanremo Giovani 2025, che hanno portato alla nomina dei dodici semifinalisti, attesi per martedì prossima a un’ulteriore esibizione e scrematura, in vista della finale del 14 dicembre, stavolta su Rai1, in cui saranno decretati i due artisti che parteciperanno al prossimo Festival nella categoria delle Nuove Proposte, insieme ad altri due selezionati da Area Sanremo. Principe, con Mon Amour, è stato preferito a Eyeline, che ha presentato la sua Finché dura. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Sanremo Giovani 2025, gli ultimi tre semifinalisti

