Sanremo Giovani 2025 ecco gli ultimi semifinalisti | colpo di scena nell’ultima puntata

La quarta puntata di Sanremo Giovani 2025 chiude il roster dei semifinalisti: gli ultimi tre cantanti raggiungono gli altri otto artisti che si sfideranno il 9 dicembre su Rai 2. Si è conclusa ieri sera, martedì 2 dicembre, la quarta e ultima puntata di Sanremo Giovani 2025, il talent show condotto da Gianluca Gazzoli su Rai 2 che seleziona i giovani artisti in lizza per il Festival di Sanremo 2026. Al termine di una serata ricca di duelli, la Commissione Musicale ha decretato gli ultimi tre nomi che si aggiungono al gruppo dei semifinalisti: Principe, Seltsam e Senza Cri. Con la loro vittoria, si completa il roster degli undici talenti che si sfideranno nella decisiva Semifinale di martedì 9 dicembre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sanremo Giovani 2025, ecco gli ultimi semifinalisti: colpo di scena nell’ultima puntata

Altre letture consigliate

Le sfide della quarta puntata di #SanremoGiovani ? #Sanremo2026 - facebook.com Vai su Facebook

La quarta puntata di #SanremoGiovani subito dopo #Belve! Vai su X

Ecco chi sono gli ultimi tre semifinalisti di Sanremo Giovani 2025 - La quarta puntata di Sanremo Giovani 2025, andata in onda ieri su Rai 2, ha visto esibirsi l’ultimo gruppo di sei artisti in gara. Da novella2000.it

Sanremo Giovani 2025, chi sono i semifinalisti: i nomi dei cantanti e le canzoni - Saranno undici i semifinalisti di Sanremo Giovani che si sfideranno nella prossima puntata: Soap, già qualificata nella seconda puntata, ha comunicato ... Lo riporta fanpage.it

Sanremo Giovani 2025, chi sono i vincitori della quarta serata - Principe con Mon Amour, Seltsam con Scusa mamma e Senza Cri con Spiagge sono gli ultimi tre artisti ad aver conquistato un posto nella semifinale di Sanremo Giovani, in programma martedì 9 dicembre. Secondo tg24.sky.it

“Sanremo Giovani 2025”: chi sono gli 11 semifinalisti dopo il ritiro di Soap - S i è conclusa stanotte su Rai 2 la selezione dei finalisti di Sanremo Giovani 2025 (condotto da Gianluca Gazzoli ), il talent dove si sono esibiti 24 artisti a caccia di un posto per la semifinale de ... Lo riporta iodonna.it

Sanremo giovani, 11 semifinalisti e il ritiro choc di Soap: i nomi e il messaggio polemico - Da 12 si passa a 11 cantanti in gara il prossimo 9 dicembre, a causa del ritiro dell'artista per motivi personali: cosa è successo. Si legge su libero.it

A “Sanremo Giovani” stasera in tv le ultime sfide per un posto in semifinale - Con l'ultima sfida verso la semifinale, 3 cantanti si aggiungono ai 9 già passati ... Lo riporta msn.com