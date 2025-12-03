Sanremo 2026 una cantante è furiosa perché il suo brano non è mai arrivato a Carlo Conti | ecco chi è
L’annuncio ufficiale dei 30 big scelti da Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026, letto in diretta al Tg1 domenica 30 novembre, ha sollevato un’ondata di reazioni: commenti, critiche, supposizioni e perfino teorie su brani mai inviati o candidature mai arrivate sul tavolo del direttore artistico. In mezzo ai soliti “esclusi eccellenti” e ai cantanti che avrebbero rifiutato l’invito, è spuntata una storia ancora più sorprendente: quella di un’ artista convinta che il proprio brano fosse stato consegnato, salvo poi scoprire che non è mai arrivato a destinazione. E la sua rabbia è diventata pubblica attraverso uno sfogo social. 🔗 Leggi su Donnapop.it
