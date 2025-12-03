Sanremo 2026 già nel caos | possibile squalifica per un big

Il cast di Sanremo 2026 continua a far discutere. I 30 big scelti da Carlo Conti hanno generato molte critiche: per alcuni il festival appare troppo debole e con troppi nomi poco noti al grande pubblico. Non mancano però opinioni positive: alcuni critici musicali sostengono che Conti, tra le oltre 250 proposte ricevute, abbia privilegiato la qualità delle canzoni rispetto alla popolarità degli artisti, facendo una scelta coraggiosa e orientata alla musica. Il rumor della possibile squalifica. In questo clima di dibattito, è spuntato un nuovo rumor molto intrigante. Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, un cantante della cosiddetta “nuova scena” rischierebbe la squalifica perché la sua canzone sarebbe troppo simile a un brano già pubblicato anni fa. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Sanremo 2026 già nel caos: possibile squalifica per un big

Argomenti simili trattati di recente

Sanremo, caos TARI: doppie richieste e pignoramenti. Il Comune avvia verifiche In alcune situazioni sarebbe stata generata una seconda TARI sullo stesso immobile, pratica vietata dalla normativa - facebook.com Vai su Facebook

Sanremo 2026: c’è già un big che rischia la squalifica, ecco cosa è successo - Una cosa è certa: mancano ancora più di due mesi a Sanremo 2026, ma l’attenzione sul festival è già alle stelle. Scrive rds.it

Sanremo 2026, è già caos: lo scivolone di Carlo Conti e le proteste del web per il cast deludente - Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli. Segnala libero.it

Che caos a Sanremo 2026, delusione per Conti: molti bis si sono tirati indietro e il motivo è assurdo! - Mancano pochissimi giorni all'annuncio dei big di Sanremo 2026, ma al momento regna il caso più totale: Carlo Conti pare molto ... Lo riporta donnapop.it

Sanremo 2026, Carlo Conti: “26 Big sono pochi, punto ai 28. L’annuncio spero il 23 novembre” - A rivelarlo è il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, che, rispondendo alla domanda dei ... Lo riporta quotidiano.net

Sanremo 2026, Conti travolto dai Big: deve prendere la scelta più difficile - Sono i giorni più importanti, quelli che tracciano ciò che, alla fine, sarà Sanremo. Da dilei.it