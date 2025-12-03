Sandokan tra modernità e contaminazione

Il paragone è impossibile ma inevitabile, perché i 50 anni trascorsi dal Sandokan di Kabir Bedi a quello di Can Yaman, hanno rivoluzionato tecnica, gusti, sensibilità e anche l’audience, e sebbene la fiction abbia stravinto con il 33.9% di share, i 5.755.000 spettatori di oggi scompaiono di fronte ai 27 milioni che nel 1976 si piazzavano la domenica davanti alla tv. Piuttosto, la parola chiave. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sandokan tra modernità e contaminazione

