Sandokan riscossa della Rai
E come non potevamo non essere lì in milioni ad ammirare Sandokan mentre vola in aria e infilza la tigre per salvare la sua Perla di Labuan. Noi che l'abbiamo visto fare a Kabir Bedi decenni fa e che ora ci incantiamo a guardare come lo imita il suo erede Can Yaman. Dunque, la prima puntata della nuova versione dell'eroe di Salgari ha conquistato lunedì sera su Rai 1 ben 5.775.000 spettatori con il 33,9% di share. Insomma, i risultati d'ascolto dei grandi programmi della Rai. E, infatti, questa serie, in quattro puntate, racchiude tutti quegli ingredienti che rendono una fiction intelligente, popolare e godibile: non scopiazza il vecchio successo degli anni 70, ma lo aggiorna mischiando ricordi e dettagli dell'originale (per gli spettatori una volta bambini) con gusto e tematiche più moderne (per i giovani spettatori di oggi). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Abbiamo letto che la serie Sandokan ha riscosso un grande successo, ma secondo noi con Fabio Balsamo sarebbe andata ancora meglio #sandokan - facebook.com Vai su Facebook
Sandokan, riscossa della Rai - Noi che l'abbiamo visto fare a Kabir Bedi decenni fa e che ora ci incantiamo a guardare come lo imita il suo erede Can Yaman ... Lo riporta ilgiornale.it
Duro colpo per Sandokan, la fiction di Rai 1 sommersa dalle polemiche: "Non toccate Kabir Bedi!" - I fan insorgono sui social all'indomani della messa in onda della nuova serie sulla Tigre di Mompracem con Can Yaman ... Scrive libero.it
Sandokan, Sandokan - La Rai punta molto su una nuova versione del suo celebre sceneggiato degli anni Settanta, che entrò come pochi altri nella cultura popolare ... Da ilpost.it
Sandokan debutta stasera su Rai 1: il cast, la trama, da quante puntate è composta la serie con Can Yaman - Dopo tanta attesa, Sandokan si prepara finalmente a tornare sul piccolo schermo a partire da stasera su Rai 1 alle 21:30: ecco ciò che è necessario sapere sulla serie con Can Yaman e Alessandro Prezio ... msn.com scrive
Sandokan debutta stasera, 1° dicembre 2025, su Rai 1: ecco le Anticipazioni della prima puntata - Ecco le Anticipazioni della prima puntata di Sandokan, la serie tv con Can Yaman che debutta questa sera, lunedì 1° dicembre 2025 su Rai 1. Riporta msn.com
“SANDOKAN”, STASERA LA PRIMA PUNTATA DELLA NUOVA SERIE DI RAI 1 - A cinquant’anni dal debutto della fiction cult di Sergio Sollima, con Kabir Bedi nei panni della Tigre della Malesia, l’immortale personaggio creato da Em ... Da opinione.it