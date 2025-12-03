Sandokan libiamo al trionfo Auditel Svarioni e ovvietà Ma che spettacolo

Sì, c’è anche la tigre sventrata "in volo": alla fine della prima puntata. Perché è chiaro a tutti, compreso a chi l’ha perpetrato, che il principale rivale di questo nuovo Sandokan di mamma Rai, al debutto lunedì sera (5 milioni e 700 mila spettatori, share quasi al 34%), è quello vecchio. Tutti noi diversamente giovani ce li ricordiamo benissimo, Kabir Bedi, Carole André, Adolfo Celi sarcastico e cattivissimo come un professor Sassaroli nel Borneo e la mitica sigla, citata anche in questa versione 2.0, che meraviglia. Ma forse le reminiscenze sono così forti perché nel 1976 c’erano ancora le mezze stagioni, avevamo molti più capelli e insomma, come diceva lord Byron, tutti i tempi, quando sono antichi, sono anche buoni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sandokan, libiamo al trionfo Auditel. Svarioni e ovvietà. Ma che spettacolo

News recenti che potrebbero piacerti

La prima puntata della serie Sandokan, in onda su Rai 1 lunedì 1 dicembre, conquista gli ascolti della serata: 5.775.000 spettatori con il 33,9% di share. Capitola il Grande fratello, su Canale 5, con 1.852.000 spettatori e il 14,3% di share. L’atteso remake della - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv ieri (1° dicembre): debutto col botto per Sandokan, Rai 1 vola con Can Yaman e GF fermo - La nuova serie fa il pieno e trionfa col 33,9% di share facendo decollare anche Stefano De Martino: tutti i numeri e dati Auditel ... Lo riporta libero.it

RAI * “SANDOKAN” – 02/12 () : «ASCOLTI RECORD PER LA FICTION, L’AD RAI CELEBRA IL TRIONFO DEI CLASSICI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING) - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// “Il successo di ascolto della puntata di Sandokan di ieri sera – dichiara l’Amministratore delegato Rai ... Secondo agenziagiornalisticaopinione.it

Sandokan sfiora il 34% di Share, Grande Fratello schiacciato da Can Yaman. Lo Stato delle Cose supera il 6%. I dati Auditel del 1 dicembre 2025 - La fiction con Can Yaman sfiora il 34% di Share, Grande Fratello schiacciato dalla concorrenza al 14,3%. Segnala msn.com

Ascolti tv, Sandokan batte tutti: la prima puntata vola al 34% di share - La prima puntata della nuova serie della ‘Tigre della Malesia’ protagonista dei romanzi d’avventura di Emilio Salgari ha radunato 5 milioni e 755mila ... Secondo msn.com

Sandokan, perchè trionfa negli ascolti: l'effetto nostalgia, Can Yaman, la scia di Montalbano e l'assenza di rivali - Ieri sera la nuova Sandokan di Rai 1 ha debuttato come un vero evento: circa 5,7 milioni di spettatori e quasi il 34% di share, ... msn.com scrive

Il trionfo di Sandokan alla festa del cinema di Roma - Girata anche nella nostra regione, con il supporto della Calabria Film Commission, andrà in onda su Rai 1 a ... rainews.it scrive