Sandokan la nuova serie TV della Rai ha ucciso il personaggio e anche Salgari | dai protagonisti snaturati ai contesti assurdi

Veramente incomprensibile come cinquant’anni dopo, si realizzi qualcosa di tecnicamente più vicino a un film casalingo girato con budget ridotto in tempo di austerity che a un grande prodotto di cinematografia Sembrava chiaro sin dalla lettura di quello che viene presentato come “romanzo uffi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Sandokan", la nuova serie TV della Rai ha ucciso il personaggio e anche Salgari: dai protagonisti snaturati ai contesti assurdi

