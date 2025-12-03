Sandokan Can Yaman sfida cobra e tigri digitali | ecco come nasce la magia della serie Rai

Dalle tigri che prendono vita sullo schermo alle distese selvagge del Borneo, dai villaggi sulle rive dei fiumi ai vasti viaggi in mare aperto. La nuova serie su Sandokan, prodotta da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction – dal 1° dicembre su Rai1 dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma – è un racconto epico che ha richiesto un imponente lavoro di effetti visivi per restituire tutta la sua spettacolarità. Un lavoro affidato al team di EDI Effetti Digitali Italiani, azienda leader in Italia nei vfx per cinema e serie tv, capitanato dai Supervisor Stefano Leoni e Vincenzo Di Natale che hanno collaborato al progetto sin dalle primissime fasi creative, permettendo di costruire una strategia visiva coerente, innovativa e pienamente integrata con la regia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sandokan, Can Yaman sfida cobra e tigri digitali: ecco come nasce la magia della serie Rai

