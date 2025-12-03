Sandokan anticipazioni seconda puntata di lunedì 8 dicembre 2025

La Tigre della Malesia è pronta a tornare in azione. Dopo il debutto in grande stile, il nuovo Sandokan con Can Yaman torna su Rai 1 con la seconda puntata, in onda lunedì 8 dicembre 2025 in prima serata. Due gli episodi al centro della serata, “In ostaggio” e “Singapore”, che spingono ancora di più sull’avventura, sui contrasti con il potere coloniale inglese e sul percorso di consapevolezza di Marianna. La serie, diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, non si limita a riproporre il mito, ma ne racconta le origini: chi è davvero Sandokan, come è nato il legame con Yanez e perché la sua rivalità con Lord Brooke è destinata a non spegnersi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

