San Stino ricorda Cinzia Luison a tre anni dal femminicidio
San Stino di Livenza organizza una giornata per riflettere sul tema della violenza di genere. L'occasione è il terzo anniversario della morte di Cinzia Luison, parrucchiera residente in paese che venne uccisa dal marito il 6 dicembre 2022, all'età di 60 anni. In collaborazione con i commercianti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
