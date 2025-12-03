San Protaso ok dalla Giunta ai lavori di riqualificazione del cimitero
La Giunta comunale di Fiorenzuola d’Arda ha approvato nei giorni scorsi il progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di ricomposizione funzionale del cimitero della frazione di San Protaso. «Il progetto – ha illustrato Romeo Gandolfi, sindaco di Fiorenzuola con delega ai lavori. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
San Protaso, ok dalla Giunta ai lavori di riqualificazione del cimitero - Lavori alle murature perimetrali, pavimentazioni, sistemazioni esterne e dotazioni impiantistiche ... Riporta ilpiacenza.it