San Lupo si illumina di Natale | luci musica e sapori dall’8 al 31 dicembre
Comunicato Stampa Un mese di eventi e tradizioni anima il borgo con mercatini, concerti e degustazioni natalizie “San Lupo si illumina di Natale”: un intero mese di luci, sapori, musica e tradizioni che avvolgono la comunità nel calore delle feste. . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
