San Giuliano è al buio da tre sere è completo blackout | intervenire per garantire la sicurezza

Riminitoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riceviamo la seguente segnalazione e pubblichiamo: “Da 2-3 sere consecutive, in viale Matteotti a San Giuliano e nel parco adiacente tra via Madonna della Scala e lo stesso viale Matteotti, l’illuminazione pubblica è completamente assente. Automobilisti costretti a circolare al buio, pedoni sui. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

