San Giuliano è al buio da tre sere è completo blackout | intervenire per garantire la sicurezza

Riceviamo la seguente segnalazione e pubblichiamo: “Da 2-3 sere consecutive, in viale Matteotti a San Giuliano e nel parco adiacente tra via Madonna della Scala e lo stesso viale Matteotti, l’illuminazione pubblica è completamente assente. Automobilisti costretti a circolare al buio, pedoni sui. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#unlibroinrete #libriinconnessione "Buio americano" di Mario Del Pero e "L'ora dei predatori" di Giuliano da Empoli Il prof. Mario Del Pero sarà nostro Ospite il giorno Mercoledì 3 dicembre 2025 ore 20.30 a Valdagno Palazzo Festari Partecipano all'incontro il Vai su Facebook

Quando la luce si spegne, le parole trovano nuove strade: lette, ascoltate o toccate, rendono la lettura un’esperienza davvero accessibile a tutti. 4 dicembre, 12:30 a @piulibri25: Reading al buio con @FondazioneLIA, Giuliano Boraso, Elisa Molinari e Cla Vai su X

"San Giuliano è al buio, da tre sere è completo blackout: intervenire per garantire la sicurezza" - 3 sere consecutive, in viale Matteotti a San Giuliano e nel parco adiacente tra via Madonna della Scala e lo stesso viale Matteotti, l’illuminazione pubblica è completamente assente. Lo riporta riminitoday.it

San Giuliano al buio: cittadini in ansia per blackout dell’illuminazione - «Al Borgo, in via Padella, l’illuminazione è stata ripristinata rapidamente. Secondo altarimini.it