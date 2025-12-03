San Giovanni Valdarno accoglie la delegazione di Elbeuf-sur-Seine

Dal 5 al 7 dicembre San Giovanni Valdarno accoglierà la delegazione istituzionale della città francese di Elbeuf-sur-Seine, composta dal vice sindaco e assessore alla cultura Béatrice Lefel e dal consigliere comunale con delega al patrimonio artistico Steve Jullien, in visita ufficiale per proseguire il percorso avviato lo scorso settembre in occasione della missione sangiovannese in Francia.

