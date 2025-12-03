San Giacomo ambito boom di prenotazioni | ben 171 eventi in 20 mesi è richiesto e desiderato anche da fuori Forlì
In 20 mesi, l’ex Chiesa di San Giacomo, a pochi passi dai Musei San Domenico, è stata utilizzata ben 171 volte. Da quando il Comune di Forlì, nel 2021, ne ha regolamentato gli spazi per l’affitto e l’organizzazione di grandi eventi, cene aziendali, concerti, presentazioni di libri, matrimoni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
